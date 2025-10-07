Госдума утвердила соглашение о военном сотрудничестве России с соседом США Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы. Соответствующий законопроект внесло российское правительство. Депутаты утвердили его на пленарном заседании, передает корреспондент NEWS.ru.

Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года, — сказано в тексте документа.

В правительстве добавили, что утверждение этого соглашения российским парламентом создаст правовую основу для выработки целей, направлений и форм военного сотрудничества между Москвой и Гаваной. Ратификация также поможет укреплять и развивать отношения между странами.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Кубы заявляла, что планы США по размещению военнослужащих и кораблей в акватории Латинской Америки вызывают беспокойство. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут представлять угрозу безопасности региона.