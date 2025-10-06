Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:44

Дания усилит контроль за кораблями с нефтью в своих водах

Правительство Дании усилит экологический контроль за судами в своих водах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство окружающей среды и гендерного равенства Дании намерено усилить контроль за судами в территориальных водах страны. В первую очередь это коснется кораблей, уже подпавших под санкции за перевозку нефти, что следует из пресс-релиза ведомства.

В министерстве отметили, что активность этих судов создает повышенный риск для окружающей среды, поскольку для транспортировки нефти используют старые корабли. Контроль, в частности, будет усилен в районе стоянки Скаген-Ред.

Именно поэтому мы ужесточаем контроль, применяя самые базовые экологические правила, чтобы мы могли принимать более эффективные и последовательные меры против танкеров и российского «теневого флота», — высказался глава ведомства Магнус Хеунике.

Как поясняется в сообщении, Датское морское управление в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок судов. В настоящее время в списке ЕС насчитывается 444 корабля, подпадающих под его санкции.

Ранее разведка Дании заявила о слежке за российским десантным кораблем «Александр Шабалин», который девять дней находился у острова Лангеланн. Глава разведывательной службы Томас Аренкиль заявил, что присутствие судна может быть связано с готовностью Москвы противодействовать возможным помехам для так называемого теневого флота.

суды
санкции
Европа
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за его роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.