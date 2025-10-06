Дания усилит контроль за кораблями с нефтью в своих водах

Министерство окружающей среды и гендерного равенства Дании намерено усилить контроль за судами в территориальных водах страны. В первую очередь это коснется кораблей, уже подпавших под санкции за перевозку нефти, что следует из пресс-релиза ведомства.

В министерстве отметили, что активность этих судов создает повышенный риск для окружающей среды, поскольку для транспортировки нефти используют старые корабли. Контроль, в частности, будет усилен в районе стоянки Скаген-Ред.

Именно поэтому мы ужесточаем контроль, применяя самые базовые экологические правила, чтобы мы могли принимать более эффективные и последовательные меры против танкеров и российского «теневого флота», — высказался глава ведомства Магнус Хеунике.

Как поясняется в сообщении, Датское морское управление в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок судов. В настоящее время в списке ЕС насчитывается 444 корабля, подпадающих под его санкции.

Ранее разведка Дании заявила о слежке за российским десантным кораблем «Александр Шабалин», который девять дней находился у острова Лангеланн. Глава разведывательной службы Томас Аренкиль заявил, что присутствие судна может быть связано с готовностью Москвы противодействовать возможным помехам для так называемого теневого флота.