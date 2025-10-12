Рой дронов, перебои со светом под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 12 октября

Рой дронов, перебои со светом под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 12 октября

В ночь на 12 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Россией, сообщили в Минобороны РФ. Из-за обстрелов со стороны украинских войск в Белгородской области наблюдаются перебои со светом. Кроме того, после удара ВСУ по автобусу хирург больницы в Горловке Донецкой Народной Республики лишился руки и ноги. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Больше 30 дронов ВСУ атаковало регионы России в ночь 12 октября

В ночь на 12 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением дронов самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Брянской областей и два — над территорией Смоленской области», — сказано в сообщении.

Из-за обстрела ВСУ в Белгородской области перебои со светом

В Белгородской области возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии, предупредил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил о возможных перебоях, объяснив их последствиями недавних обстрелов со стороны украинских войск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

До этого Гладков написал, что в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель. По словам главы региона, в момент трагедии мужчина ехал в грузовом автомобиле. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель», — сообщил Гладков.

В Донецке из-за атаки ВСУ загорелся торговый центр

ВСУ нанесли удар по автодороге Славянск — Донецк — Мариуполь, передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины. В Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Атака произведена, как сказано в публикации, на Горняцкий район. Противником использовались ударные дроны. Информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь ТАСС сообщил, что ВСУ также атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка. По данным оперативных служб, удары наносились в хаотичном порядке. Обошлось без пострадавших. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«По парку кованых фигур в хаотичном порядке ударили два беспилотника ВСУ. К счастью, без пострадавших, но били туда, где были люди», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург лишился руки и ноги при ударе дрона по автобусу

Хирург больницы в Горловке Донецкой Народной Республики лишился руки и ноги в результате удара Вооруженных сил Украины по автобусу, написал глава города Иван Приходько. По его словам, врач не отходил от операционного стола на протяжении 10 лет. Приходько пожелал тяжелораненому хирургу здоровья и сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все 10 лет не отходил от операционного стола. Дай Бог ему здоровья и сил. Молимся за него!» — сказал глава Горловки.

Не менее девяти взрывов в Запорожье

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, зафиксировано не менее девяти взрывов. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов», — говорится в сообщении.

Из-за атаки дрона ВСУ под Курском погиб пенсионер

FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, погиб мирный житель. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромному сожалению, погиб 81-летний мужчина», — подчеркнул глава региона.

Читайте также:

Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление

Генерал раскрыл, как России бороться с опасными мини-дронами ВСУ

Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны

Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины