Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны

Вооруженные силы Украины используют переделанные в беспилотники легкомоторные самолеты для увеличения дальности полета и вынуждают российские войска поражать эти дешевые цели дорогостоящими ракетами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные летательные аппараты поставляются Украине соседними странами.

Я полагаю, что [совершить атаку на НПЗ в Тюмени] могли беспилотники ВСУ, созданные на базе маленьких спортивных самолетов. Их поставляют другие страны-соседи. ВСУ самолеты восстанавливают, перелеолывают в БПЛА, чтобы они могли сделать хотя бы один вылет. Их можно сбивать не только с помощью зенитных ракет, но и с вертолетов или самолетов. Автоматические зенитные пушки времен даже Великой Отечественной войны или более позднего периода тоже могут эффективно работать по таким целям. У таких самолетов ВСУ две цели. Дальность полета — это одна цель, а вторая — заставить нас тратить дорогие ракеты на очень дешевые примитивные цели. , — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что три беспилотника были сбиты в небе над Тюменью. Пострадавших нет, взрывов и пожаров не зафиксировали. Дроны ВСУ были уничтожены над территорией одного из местных предприятий.