После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом Долиной отказали в кредите под залог дома из-за публикаций в СМИ

Певица Лариса Долина пыталась получить кредит, заложив свой жилой дом, но банки отказали ей на фоне публикаций в прессе, следует из определения Верховного суда РФ. Во время обращения в банки артистка также продолжала общаться с мошенниками.

Она обратилась в различные банки за кредитованием под залог принадлежащего ей жилого дома, в чем было отказано из-за появившихся публикаций в СМИ. Когда указанные лица перестали ей отвечать в мессенджере, она окончательно убедилась, что это были мошенники, и обратилась с соответствующим заявлением в полицию, — говорится в документе.

Также из документа стало известно, что Долина заплатила 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры. Артистка заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который помог ей с продажей жилья.

Тем временем адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что певица до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря.