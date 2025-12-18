Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:07

Юрист объяснил, как решение суда по делу Долиной повлияет на рынок

Юрист Митин: решение Верховного суда по делу Долиной защитит покупателей жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной защитит покупателей вторичного жилья, считает юрист Юрий Митин. В разговоре с «Финансами Mail» эксперт отметил, что суды в первую очередь будут оценивать осведомленность покупателя о мошенничестве.

Если нет доказательств, что сам покупатель был замешан в мошеннических действиях, действовал недобросовестно или имел умысел на причинение вреда, то его право собственности подлежит защите, — рассказал Митин.

По его словам, обман продавца в дальнейшем не должен повлиять на сохранность права собственности. Юрист отметил, что такой подход должен установить стабильность на рынке недвижимости.

Ранее депутат Сергей Колунов заявил, что период охлаждения позволит предотвратить суды по делам о покупке недвижимости. Он отметил, что это поможет не допустить приговоров, в которых добросовестные покупатели остаются без денег и жилья.

недвижимость
суды
квартиры
жилье
