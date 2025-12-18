Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:04

Мужчина выжил после двух остановок сердца благодаря врачам

В Ноябрьске медики спасли мужчину, у которого два раза остановилось сердце

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Медики Ноябрьской центральной городской больницы в ЯНАО спасли жизнь мужчине, у которого сердце останавливалось дважды, сообщил Минздрав России. Пациент поступил в больницу после резкого ухудшения самочувствия на рабочем месте, несмотря на отсутствие ранее зарегистрированных проблем со здоровьем.

Невролог и кардиолог провели обследование, включая компьютерную томографию. Во время диагностики у пациента произошла первая остановка сердца. Врачам потребовалось 30 минут на восстановление сердечной деятельности.

По прибытии в отделение реанимации сердце пациента остановилось повторно. Медикам вновь удалось вернуть его к жизни. Врачи оперативно провели коронароангиографию и стентирование коронарных сосудов, восстановив нормальный кровоток в сердце. В настоящее время пациент находится на лечении в кардиологическом отделении больницы, после чего ему предстоит курс реабилитации в специализированном отделении.

Ранее врачи из Подмосковья спасли годовалого ребенка, который сел на иглу для шитья. В Минздраве региона уточнили, что малыша доставили в научно-клинический центр имени Рошаля. Ребенку было больно и он не мог встать.

