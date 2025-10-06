Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 20:06

Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины

Военэксперт Дандыкин: в киберсилах Украины могут служить женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В украинских киберсилах могут служить и женщины, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Собеседник отметил, что украинские власти во всем стремятся подражать США.

Киберкомандование в Америке создано Трампом. Они равняются, стараются идти в фарватере американской политики, стараются выслужиться. Они уже создали корпуса в армии для того, чтобы улучшить управление. Теперь кибервойска. У них есть специалисты по этой части — в киберпространстве. Я думаю, что мы уничтожим разные кол-центры и они туда как раз и перейдут. Только будут работать не по обману пенсионеров России, а уже в военной части. Люди уже есть, — рассказал Дандыкин.

По словам эксперта, здесь не надо бегать по высотам и сидеть в подвалах, поэтому можно набрать женщин, которые разбираются в этом деле. Он отметил, что Россия готова к вызову.

ВСУ и сейчас этим занимаются. Просто решили еще кинуть десяток генералов, может быть, и больше. У них есть ресурсы, — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены создать новый род войск — киберсилы. Законопроект о формировании кибервойск будет рассмотрен Верховной радой 7 октября.

Европа
Украина
ВСУ
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала о перспективах открытий нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Астроном назвал главного врага человечества
Биткоин пробил ценовой потолок и установил новый рекорд
Стало известно, что обсудили Путин и Нетаньяху во время разговора
Кардиолог назвала неочевидный симптом заболеваний сердца
Школьник ударил топором сверстника на мастер-классе
Раскрыты детали очередного артобстрела Запорожской АЭС
Нетаньяху обратился к Путину накануне его дня рождения
«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к покойному мужу
«Эмоции все перебивают»: российская баскетболистка о победе на Играх СНГ
Тренер мужской сборной России по баскетболу подвел итоги Игр стран СНГ
Путин поздравил израильтян с еврейским праздником Суккот
«Слезы на глазах»: тренер восхитилась победой сборной России на Играх СНГ
Европейцам предрекли зиму без газа
Меркель назвала виновных в начале СВО: полный список стран
Раскрыты последствия сильного землетрясения в Киргизии
Фон дер Ляйен попросила сохранить ей власть ради «спасения» мира
«Закадычный дружбан»: Медведев озвучил нелицеприятную правду о Макроне
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.