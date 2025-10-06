Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины Военэксперт Дандыкин: в киберсилах Украины могут служить женщины

В украинских киберсилах могут служить и женщины, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Собеседник отметил, что украинские власти во всем стремятся подражать США.

Киберкомандование в Америке создано Трампом. Они равняются, стараются идти в фарватере американской политики, стараются выслужиться. Они уже создали корпуса в армии для того, чтобы улучшить управление. Теперь кибервойска. У них есть специалисты по этой части — в киберпространстве. Я думаю, что мы уничтожим разные кол-центры и они туда как раз и перейдут. Только будут работать не по обману пенсионеров России, а уже в военной части. Люди уже есть, — рассказал Дандыкин.

По словам эксперта, здесь не надо бегать по высотам и сидеть в подвалах, поэтому можно набрать женщин, которые разбираются в этом деле. Он отметил, что Россия готова к вызову.

ВСУ и сейчас этим занимаются. Просто решили еще кинуть десяток генералов, может быть, и больше. У них есть ресурсы, — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены создать новый род войск — киберсилы. Законопроект о формировании кибервойск будет рассмотрен Верховной радой 7 октября.