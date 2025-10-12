Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:39

Меган Маркл поделилась снимком с подросшей дочерью

Меган Маркл опубликовала фото со своей дочерью Лилибет в саду

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографией со своей подросшей дочерью Лилибет. Этот пост она опубликовала в честь Международного дня девочек.

На фотографии герцогиня Сассекская держит за руку свою дочь. Маркл одета в белую пижаму, а Лилибет — в розовую футболку и легинсы. На снимке они находятся в саду и обе повернуты к камере спиной.

Всем девушкам — этот мир принадлежит вам. Делайте все возможное, чтобы защитить свои права, высказывайте свое мнение, поддерживайте друг друга, — подписала фотографию Маркл.

Ранее принц Гарри оказался в центре скандала на благотворительном гала-вечере, посвященном Всемирному дню психического здоровья. Во время позирования перед фотографами принц позволил себе схватить свою супругу за ягодицы. Публика сочла этот жест крайне неприличным.

Ранее поездка Меган Маркл в Париж вызвала беспокойство у окружения принца Гарри. Герцогиня Сассекская прошла по улице, которая находится под мостом Pont de l«Alma, где в 1997 году произошла трагедия с принцессой Дианой. Гарри долгое время избегал поездок в Париж, так как это место напоминало ему о матери.

Меган Маркл
дети
снимки
соцсети
