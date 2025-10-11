Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри

Меган Маркл прошла по маршруту в Париже, где погибла принцесса Диана

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поездка Меган Маркл в Париж вызвала тревогу в окружении принца Гарри, сообщает Daily Mail. Герцогиня Сассекская прошла по маршруту под мостом Pont de l'Alma, где в 1997 году погибла принцесса Диана. Сам Гарри долго избегал поездок в Париж, чтобы не возвращаться к трагическим воспоминаниям о матери.

Как отмечает издание, через несколько дней после возвращения из Парижа Меган и Гарри вместе посетили благотворительный гала-вечер в Нью-Йорке, однако очевидцы заметили напряженность в их взаимодействии. Девушка активно развивает личный бренд и проекты в сфере моды и лайфстайла, в то время как ее супруг сосредоточен на социальных и благотворительных инициативах.

Ранее Меган Маркл раскритиковали за запуск собственного винного бренда As ever с бутылкой совиньон блана стоимостью $30 (около 2,5 тыс. рублей). Пользователи соцсетей назвали проект излишним, усомнившись в психическом здоровье и уровне нарциссизма герцогини.

До этого президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию публично похвалил принца Уильяма, что многие расценили как унижение принца Гарри и его супруги. Этот эпизод стал продолжением напряженных отношений между главой Белого дома и Меган Маркл, которая прежде называла его женоненавистником.

