19 сентября 2025 в 19:35

Трамп публично унизил принца Гарри и его жену

Трамп похвалил Карла III за воспитание сына и оскорбил принца Гарри

Трамп и Карл III Трамп и Карл III Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп публично унизил принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Великобританию, пишет Daily Mail. На официальном банкете американский лидер заявил, что встреча с британским монархом стала для него большой честью. Он также похвалил Карла III за воспитание такого замечательного сына, как принц Уильям.

Многие восприняли это как прямое оскорбление другого сына британского короля — принца Гарри. Комментарий президента усугубляет и тот факт, что супруга принца Гарри Меган Маркл в беседе с прессой называла Трампа открытым «женоненавистником» и «разобщающей фигурой». Уехавшие жить в США принц и его жена нередко давали понять, что заняли «антитрамповскую» позицию, но пока никак не отреагировали на нелестное высказывание американского лидера.

Ранее СМИ насчитали за президентом США три грубых нарушения этикета, допущенных в ходе визита в Виндзорский замок. Трамп вынудил принца Уильяма дожидаться прибытия его вертолета 15 минут, затем на встрече с королем Карлом III похлопал его по плечу вопреки «неприкосновенному статусу» монарха и обогнал его во время смотра почетного караула.

Дональд Трамп
Великобритания
принц Уильям
принц Гарри
