18 сентября 2025 в 11:14

Трамп несколько раз грубо нарушил этикет на встрече с Карлом III

Во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп трижды грубо нарушил правила этикета, сообщил 360.ru. Все инциденты были сняты на видео тележурналистами, которые вели трансляции с церемонии.

Первое нарушение Трамп допустил уже на встрече с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Им пришлось ждать прибытия вертолета американского президента, тот задержался на 15 минут. На встрече с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке американский лидер похлопал его по спине. Согласно давней британской традиции и протоколу, трогать короля категорически запрещено. В третий раз глава Белого дома снова допустил грубую ошибку, когда во время осмотра почетного караула в замке ушел вперед с гвардейцем, вынудив Карла III идти позади, тем самым политик выказал неуважение монарху.

Президент США прибыл в Великобританию с государственным визитом 17 сентября, в британском аэропорту ему устроили торжественную встречу. В страну американский лидер прибыл со своей супругой Меланией. По пути их Boeing чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры тут же велели пилотам второго самолета немедленно изменить курс.

