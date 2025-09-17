Трамп чуть не попал в авиакатастрофу Mirror: Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком

Самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп направлялся в Великобританию, и пассажирский борт авиакомпании Spirit Airlines чуть не столкнулись в небе над Нью-Йорком, пишет британское издание Mirror. По его данным, авиадиспетчеры тут же велели пилотам второго самолета немедленно изменить курс.

Огромный Boeing 747 пролетал над Нью-Йорком, когда был замечен самолет Spirit Airlines, летевший по похожему маршруту. Авиадиспетчеры оперативно посоветовали пилотам пассажирского самолета немедленно изменить курс, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что все самолеты в том районе держались на внушительном расстоянии друг от друга. Однако Spirit Flight 1300, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, неожиданно сменил направление после того, как диспетчер отчитал пилота, велев ему «быть внимательным» и «отключить iPad».

