Чтец по губам раскрыла, что сказал Трамп своей жене после прилета в Лондон Daily Mirror: Трамп пожаловался жене на холодную погоду после прилета в Лондон

Президент США Дональд Трамп пожаловался жене Мелании на холодную погоду сразу после прибытия в Лондон с официальным визитом, пишет Daily Mirror со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг. По ее словам, спускаясь по трапу, глава Белого дома заметил, что погода весьма прохладная, подчеркнув, что надеть пальто было хорошей идеей.

Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто, — сказал американский лидер своей супруге.

Ранее стиль Мелании Трамп во время визита в Великобританию вызвал критику читателей Page Six, которые назвали его «модным провалом». На ней были сапоги Dior и пальто Burberry.

До этого журналисты The Washington Post заявили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает подписать окончательное торговое соглашение с США во время визита Трампа. По информации издания, в Лондоне готовят теплый прием американскому лидеру, поскольку рассчитывают воспользоваться его визитом для продвижения выгодного договора: на Соединенные Штаты приходится 18% всего британского экспорта.