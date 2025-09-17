Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:54

Чтец по губам раскрыла, что сказал Трамп своей жене после прилета в Лондон

Daily Mirror: Трамп пожаловался жене на холодную погоду после прилета в Лондон

Мелания и Дональд Трамп Мелания и Дональд Трамп Фото: Alfie Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пожаловался жене Мелании на холодную погоду сразу после прибытия в Лондон с официальным визитом, пишет Daily Mirror со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг. По ее словам, спускаясь по трапу, глава Белого дома заметил, что погода весьма прохладная, подчеркнув, что надеть пальто было хорошей идеей.

Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто, — сказал американский лидер своей супруге.

Ранее стиль Мелании Трамп во время визита в Великобританию вызвал критику читателей Page Six, которые назвали его «модным провалом». На ней были сапоги Dior и пальто Burberry.

До этого журналисты The Washington Post заявили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает подписать окончательное торговое соглашение с США во время визита Трампа. По информации издания, в Лондоне готовят теплый прием американскому лидеру, поскольку рассчитывают воспользоваться его визитом для продвижения выгодного договора: на Соединенные Штаты приходится 18% всего британского экспорта.

Дональд Трамп
Мелания Трамп
Лондон
Великобритания
США
губы
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.