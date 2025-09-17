Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:51

Меланию Трамп арестовала «полиция моды» во время визита в Лондон

Меланию Трамп высмеяли за ультрадлинное пальто во время визита в Лондон

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Образ супруги президента США Дональда Трампа Мелании во время визита в Великобританию стал «модным провалом», считают читатели Page Six. Первая леди была в сапогах Dior и пальто Burberry.

Можно надеть на эскортницу пальто Burberry, но она все равно останется эскортницей, — отметил один из пользователей.

В комментариях также подчеркнули, что пальто жены Трампа напоминает цирковой шатер. Кто-то пошутил, что она похожа на Hamburglar — персонажа из старой рекламной кампании McDonald's: карикатурный «вор гамбургеров» в черной маске и плаще в полоску.

Если бы [финансист и зарегистрированный секс-преступник в США] Джеффри Эпштейн был жив, он мог бы спрятаться под этим уродством… А потом внезапно: «Сюрприз, Дональд!» — написал другой комментатор.

Ранее стало известно, что в Великобритании организуют масштабнейшую операцию по обеспечению безопасности со времен коронации Карла III в связи с предстоящим визитом Трампа. Для защиты американского лидера будут привлечены все возможные силы, включая спецподразделения, воздушные беспилотники и подразделения конной полиции.
Дональд Трамп
Мелания Трамп
США
Великобритания
образы
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.