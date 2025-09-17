Меланию Трамп арестовала «полиция моды» во время визита в Лондон

Образ супруги президента США Дональда Трампа Мелании во время визита в Великобританию стал «модным провалом», считают читатели Page Six. Первая леди была в сапогах Dior и пальто Burberry.

Можно надеть на эскортницу пальто Burberry, но она все равно останется эскортницей, — отметил один из пользователей.

В комментариях также подчеркнули, что пальто жены Трампа напоминает цирковой шатер. Кто-то пошутил, что она похожа на Hamburglar — персонажа из старой рекламной кампании McDonald's: карикатурный «вор гамбургеров» в черной маске и плаще в полоску.

Если бы [финансист и зарегистрированный секс-преступник в США] Джеффри Эпштейн был жив, он мог бы спрятаться под этим уродством… А потом внезапно: «Сюрприз, Дональд!» — написал другой комментатор.

Ранее стало известно, что в Великобритании организуют масштабнейшую операцию по обеспечению безопасности со времен коронации Карла III в связи с предстоящим визитом Трампа. Для защиты американского лидера будут привлечены все возможные силы, включая спецподразделения, воздушные беспилотники и подразделения конной полиции.