В Лондоне развернули беспрецедентную операцию по охране Трампа NYT: власти Великобритании задействуют конную полицию и БПЛА для охраны Трампа

Великобритания организует масштабнейшую операцию по обеспечению безопасности со времен коронации Карла III в связи с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа, сообщает издание The New York Times. Для защиты американского лидера будут привлечены все возможные силы, включая спецподразделения, воздушные беспилотники и подразделения конной полиции.

По данным журналистов, комплекс мер безопасности включает непрерывный мониторинг воздушного пространства при помощи дронов, а также усиленное патрулирование акватории Темзы. Снайперы займут ключевые позиции вдоль всех маршрутов передвижения высокого гостя, а правоохранители на лошадях обеспечат контроль над массовыми скоплениями людей.

Повышенные меры предосторожности связаны с недавним инцидентом в штате Юта, где был убит консервативный активист Чарли Кирк. Это происшествие заставило британские спецслужбы кардинально пересмотреть протоколы безопасности и усилить защиту иностранного лидера.

Официальный визит сорок пятого президента США в Соединенное Королевство запланирован на период с 16 по 18 сентября. В рамках своего визита Трамп проведет встречу с королем Карлом III в исторической резиденции британских монархов — Виндзорском замке.

Ранее Telegraph со ссылкой на внутренний полицейский отчет сообщала, что лондонская полиция может кардинально изменить подход к вооружению своих сотрудников. В документе сказано, что руководство ведомства рассматривает возможность массовой выдачи огнестрельного оружия рядовым офицерам.