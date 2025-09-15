Полицейских Лондона могут вооружить из-за роста насилия Telegraph: полиции Лондона могут выдать оружие из-за растущего риска для жизни

Лондонская полиция может кардинально изменить подход к вооружению своих сотрудников, пишет Telegraph со ссылкой на внутренний полицейский отчет. В документе сказано, что руководство ведомства рассматривает возможность массовой выдачи огнестрельного оружия рядовым офицерам.

Инициатива предполагает оснащение офицеров полуавтоматическими пистолетами для регулярного ношения. Поводом для пересмотра действующих правил стал инцидент 2022 года, когда двое стражей порядка получили серьезные ножевые ранения в центре британской столицы.

В настоящее время огнестрельное оружие доступно лишь узкому кругу высококвалифицированных сотрудников элитных подразделений, а также офицерам, задействованным на важных мероприятиях или отстреле опасных животных. Большинство же патрульных полицейских имеют при себе только средства самообороны, такие как газовые баллончики и рации.

В ходе внутреннего расследования <…> было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошел крупнейший за последние десятилетия митинг, собравший рекордное количество участников. По разным оценкам, в нем приняли участие от 110 до 150 тыс. человек. Массовая акция привела к напряженным столкновениям с полицией.