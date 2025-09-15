Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 02:23

Полицейских Лондона могут вооружить из-за роста насилия

Telegraph: полиции Лондона могут выдать оружие из-за растущего риска для жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лондонская полиция может кардинально изменить подход к вооружению своих сотрудников, пишет Telegraph со ссылкой на внутренний полицейский отчет. В документе сказано, что руководство ведомства рассматривает возможность массовой выдачи огнестрельного оружия рядовым офицерам.

Инициатива предполагает оснащение офицеров полуавтоматическими пистолетами для регулярного ношения. Поводом для пересмотра действующих правил стал инцидент 2022 года, когда двое стражей порядка получили серьезные ножевые ранения в центре британской столицы.

В настоящее время огнестрельное оружие доступно лишь узкому кругу высококвалифицированных сотрудников элитных подразделений, а также офицерам, задействованным на важных мероприятиях или отстреле опасных животных. Большинство же патрульных полицейских имеют при себе только средства самообороны, такие как газовые баллончики и рации.

В ходе внутреннего расследования <…> было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошел крупнейший за последние десятилетия митинг, собравший рекордное количество участников. По разным оценкам, в нем приняли участие от 110 до 150 тыс. человек. Массовая акция привела к напряженным столкновениям с полицией.

Великобритания
полиция
оружие
риски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.