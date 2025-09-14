Число участников митинга в Лондоне назвали рекордным Guardian: митинг в Лондоне против мигрантов стал крупнейшим за десятилетия

В Лондоне прошел крупнейший за последние десятилетия митинг, собравший рекордное количество участников, пишет The Guardian. По разным оценкам, в нем приняло участие от 110 до 150 тыс. человек.

Массовая акция, организованная Томми Робинсоном, привела к напряженным столкновениям с полицией. Участники протестовали против миграционной политики правительства и премьера Кира Стармера.

Шествие началось на Рассел-сквер и двинулось к Уайтхоллу, но огромная толпа не поместилась в запланированной зоне. По данным столичной полиции, офицеры столкнулись с «неприемлемым насилием»: в них бросали бутылки и сигнальные ракеты, наносили удары. К демонстрантам по видеосвязи обратился Илон Маск, заявивший о «быстро прогрессирующем упадке Британии» и призвавший распустить парламент.

Также на мероприятии выступил французский политик Эрик Земмур. Он заявил протестующим, что они подвергаются «великому вытеснению наших европейских народов народами, пришедшими с юга и мусульманской культуры». По его мнению, Великобритания подвергается колонизации со стороны наших бывших колоний.

