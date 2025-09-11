В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси

Работа британского уличного художника Бэнкси удалена со стены здания Королевского суда в Лондоне менее чем через два дня после появления, сообщил телеканал Sky News. По его данным, рисунок замазывал рабочий под присмотром сотрудников суда.

На граффито был изображен судья в парике и мантии, который избивал молотком лежащего на земле протестующего. Служба судов и трибуналов Великобритании сообщила, что граффито удалят, так как здание Королевского суда имеет статус исторической и архитектурной ценности.

Появление рисунка совпало с резонансными событиями в британской столице. Ровно за два дня до появления мурала в Лондоне во время пропалестинского митинга задержали почти 900 человек. Судя по снимкам, появившимся в соцсетях, работу сразу прикрыли большими листами пластика и двумя металлическими ограждениями. На месте дежурили сотрудники охраны здания, а само граффито находилось под постоянным видеонаблюдением.

До этого Бэнкси обнародовал еще одну работу, опубликовав ее фотографию на своей странице в соцсетях. Точное месторасположение граффито неизвестно: на снимке видна лишь стена бежевого цвета. На рисунке присутствует надпись: «Я хочу быть тем, что ты видишь во мне».