08 сентября 2025 в 14:58

Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне, передает BBC. На изображении судья в парике и мантии бьет молотком упавшего протестующего. Его плакат залит красной краской, напоминающей кровь. Бэнкси подтвердил подлинность работы на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Что именно хотел сказать художник, неизвестно, однако появление рисунка совпало с резонансными событиями в британской столице. Ровно за два дня до появления мурала в Лондоне во время пропалестинского митинга задержали почти 900 человек.

Судя по снимкам, появившимся в соцсетях, работу уже прикрыли большими листами пластика и двумя металлическими ограждениями. На месте дежурят сотрудники охраны здания, а само граффити находится под постоянным видеонаблюдением.

Ранее Бэнкси обнародовал еще одну работу, опубликовав ее фотографию на своей странице в соцсетях. Точное месторасположение граффити неизвестно: на снимке видна лишь стена бежевого цвета. На рисунке присутствует надпись: «Я хочу быть тем, что ты видишь во мне».

