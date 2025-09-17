В Москве задержали группу граффитчиков, которые раскрашивали вагоны метро

В Москве задержали злоумышленников, которые почти год наносили граффити на вагоны метро, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что в период с октября 2024 года по август 2025 года злоумышленники проникали на станции, в электродепо, на открытые участки метрополитена и наносили аэрозольной краской надписи на вагоны. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по различным адресам в Московском регионе, — написала Волк.

Художники почти попали в руки правоохранителей в электродепо «Новогиреево». Сотрудник метро попытался остановить молодых людей, но те распылили газовый баллончик ему в лицо и скрылись. Возбуждено уголовное дело, ущерб превысил 1 млн рублей. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Ленинградской области сотрудник транспортной полиции Александр Соколов, находясь не на службе, задержал вандала, который наносил граффити на вагон электропоезда Санкт-Петербург — Волховстрой. Инцидент произошел на станции 45 км. Соколов заметил двоих молодых людей в балаклавах, расписывающих состав. После попытки задержания злоумышленники попытались скрыться. Полицейский применил силу и задержал одного из них.