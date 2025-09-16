В США объяснили, почему Трампа ждет теплый прием в Британии WP: Британия рассчитывает на выгодную сделку с США в ходе визита Трампа

Британский премьер Кир Стармер рассчитывает на заключение окончательного торгового соглашения с Соединенными Штатами в ходе визита американского президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. По данным издания, Трамп получит теплый прием, так как Лондон стремится использовать его визит для продвижения выгодного для Британии соглашения — на США приходится 18% британского экспорта.

Маршрут кортежа американского лидера спланирован с учетом запланированных акций протеста, говорится в материале. Журналисты также напомнили, что в мае Вашингтон снизил пошлины на британские автомобили и аэрокосмическую продукцию, но по фармацевтическому, сталелитейному и алюминиевому секторам окончательное соглашение пока не достигнуто.

Ранее американские и британские аналитики провели сравнение современных США и Великобритании с поздним Советским Союзом. Они отметили, что Вашингтон и Лондон сталкиваются с похожими системными проблемами: высоким уровнем бюрократии, нехваткой политической гибкости и старением управленческих кадров.