Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:53

В США объяснили, почему Трампа ждет теплый прием в Британии

WP: Британия рассчитывает на выгодную сделку с США в ходе визита Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Британский премьер Кир Стармер рассчитывает на заключение окончательного торгового соглашения с Соединенными Штатами в ходе визита американского президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. По данным издания, Трамп получит теплый прием, так как Лондон стремится использовать его визит для продвижения выгодного для Британии соглашения — на США приходится 18% британского экспорта.

Маршрут кортежа американского лидера спланирован с учетом запланированных акций протеста, говорится в материале. Журналисты также напомнили, что в мае Вашингтон снизил пошлины на британские автомобили и аэрокосмическую продукцию, но по фармацевтическому, сталелитейному и алюминиевому секторам окончательное соглашение пока не достигнуто.

Ранее американские и британские аналитики провели сравнение современных США и Великобритании с поздним Советским Союзом. Они отметили, что Вашингтон и Лондон сталкиваются с похожими системными проблемами: высоким уровнем бюрократии, нехваткой политической гибкости и старением управленческих кадров.

США
Великобритания
Дональд Трамп
Кир Стармер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.