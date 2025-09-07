США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР SCMP: Вашингтон и Лондон могут повторить ошибки позднего Советского Союза

Американские и британские эксперты провели параллели между современными США и Великобританией с поздним Советским Союзом. В материале South China Morning Post отмечается, что Вашингтон и Лондон демонстрируют схожие с СССР системные проблемы — высокий уровень бюрократии, отсутствие политической гибкости и старение управленческого аппарата.

В публикации общественный деятель Нил Фергюсон указал, что США существуют в условиях идеологии, оторванной от реальности. Одновременно государство страдает от масштабного бюджетного дефицита. Исследователи предполагают, что страну ждет превращение в «позднесоветскую Америку» — сейчас эти выводы приобретают все большую популярность.

Аналогичные мысли эксперты высказывают и про Великобританию. По их данным, власти страны пытаются всеми способами игнорировать скорые перемены.

Британский управленческий класс все больше напоминает СССР начала 1980-х годов. Они знают, что грядут перемены, но изо всех сил стараются как можно дольше игнорировать этот факт, — отметили журналисты.

Эксперты приходят к выводу, что США и Великобритания приблизились к периоду нестабильности, который может повторить судьбу Советского Союза. Исследователи отмечают нарастание системных кризисных явлений в обеих странах и предупреждают о необходимости структурных реформ для предотвращения негативного сценария развития событий.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел аналогию между современными политиками с лидерами антигитлеровской коалиции. Он уверен, что только президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп способны предотвратить глобальный военный конфликт.