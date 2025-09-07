«Как Сталин и Рузвельт»: озвучено, кто предотвратит третью мировую войну Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят развязывание третьей мировой войны

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп способны предотвратить глобальный военный конфликт, написал на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своей публикации он провел аналогию между современными политиками и лидерами антигитлеровской коалиции.

В сообщении главы РФПИ представлены две фотографии: черно-белый снимок Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, а также цветное изображение Владимира Путина и Дональда Трампа. Публикация дополнена символами российского и американского флагов, а также эмблемой голубя мира.

Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну, — написал Дмитриев.

Ранее профессор Дартмутского колледжа Рассел Мюирхед и почетный профессор Гарвардского университета Нэнси Л. Розенблюм заявили, что Трамп пытается подорвать государственный потенциал страны, реализуя стратегию «неуправляемости». По их словам, это доказывает, что политик не является диктатором. Целью авторитарных лидеров является стремление установить контроль над властью и использовать ее для своих целей.