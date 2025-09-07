Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 02:22

«Как Сталин и Рузвельт»: озвучено, кто предотвратит третью мировую войну

Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят развязывание третьей мировой войны

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп способны предотвратить глобальный военный конфликт, написал на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своей публикации он провел аналогию между современными политиками и лидерами антигитлеровской коалиции.

В сообщении главы РФПИ представлены две фотографии: черно-белый снимок Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, а также цветное изображение Владимира Путина и Дональда Трампа. Публикация дополнена символами российского и американского флагов, а также эмблемой голубя мира.

Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну, — написал Дмитриев.

Ранее профессор Дартмутского колледжа Рассел Мюирхед и почетный профессор Гарвардского университета Нэнси Л. Розенблюм заявили, что Трамп пытается подорвать государственный потенциал страны, реализуя стратегию «неуправляемости». По их словам, это доказывает, что политик не является диктатором. Целью авторитарных лидеров является стремление установить контроль над властью и использовать ее для своих целей.

Владимир Путин
Дональд Трамп
войны
коалиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака БПЛА обернулась пожаром на территории НПЗ под Краснодаром
Стало известно, сколько россиян депортировали из Финляндии в 2025 году
Пожар вспыхнул на предприятии с химическими веществами в Индиане
SHOT: более 10 взрывов раздались над Краснодарским краем
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 сентября, стабильность
Что покажут на презентации Apple: как изменятся iPhone, часы, наушники
Ограничения введены еще в одном российском аэропорту
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: последствия, радиация, есть ли угроза
Белорусская теннисистка во второй раз получила главный приз US Open
«Как Сталин и Рузвельт»: озвучено, кто предотвратит третью мировую войну
Почти рак: симптомы и причины язвы желудка, как избежать. Ликбез от врача
В Microsoft предупредили о возможных проблемах в работе сервисов
SHOT: минимум три взрыва прогремели в Ростовской области
На ЗАЭС раскрыли данные о радиационном фоне после атаки дронов ВСУ
Смерть мужа, наследство, новые роли: как живет вдова Мороза Исакова
Макрон нашел «виноватого» во всех проблемах Франции
Потомок слуг нацистов Каллас истерит от победы РФ над Германией: ЕС в шоке
Полет самолетов ограничен над одним из регионов России
Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания
Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.