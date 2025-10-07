Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:24

Меган Маркл освистали в Сети за новый бизнес-проект

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за продажу вина

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за запуск собственного винного бренда под названием As ever, сообщает People. Компания представила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) бутылку Совиньон Блана ценой $30 (около 2,5 тыс. рублей), что вызвало волну негатива в Сети. Пользователи назвали проект излишним и усомнились в психическом здоровье герцогини.

Она явно психически нездорова, и уровень нарциссизма у нее зашкаливает. Если бы они устроили реалити-шоу о ней, это было бы, наверное, уморительно, — написал один из читателей издания.

Ранее стало известно, что принц Уильям намерен развивать карьеру в сфере лайфстайл-контента, что вызывает недовольство у Маркл. По данным источников, она считает, что британский наследник престола хочет составить конкуренцию ее проектам, поэтому она в ярости из-за поступка члена королевской семьи.

До этого сообщалось, что принц Гарри разочарован жизнью с герцогиней Сассекской вне Великобритании. Как отметил его представитель, герцогу понравилось быть на родине, встречаться со старыми друзьями и коллегами, а также поддерживать важные для него благотворительные проекты.

Меган Маркл
вино
критика
проекты
