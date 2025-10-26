Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 12:51

Королевская семья Британии: последние новости, тайная встреча Меган и Кейт

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл реализует секретный план «Оттепель» для примирения с принцем и принцессой Уэльскими. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 26 октября?

Что известно о тайной встрече Меган и Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл стремятся воссоединить связи с королевской семьей и реализуют секретный план под названием «Проект „Оттепель“», сообщает RadarOnline. По его данным, герцогиня Сассекская в надежде на примирение поручила своей команде организовать тайную встречу с Кейт Миддлтон.

«Маркл поручила своей команде организовать встречу с Миддлтон в надежде, что воссоединение смягчит общественное мнение о паре и поможет проложить путь к их возвращению в Англию», — пишет источник.

Однако принц Уильям намерен помешать предполагаемой встрече по примирению, сообщают инсайдеры. Эксперты утверждают, что Уэльский заботится о чувствах своей супруги, которая мечтает о воссоединении братьев, но не готова простить обиды Меган Маркл.

«Она бы хотела, чтобы между братьями воцарился мир, но она также знает, что это должно произойти в соответствии с планами Уильяма. Она не будет настаивать, но она единственный человек, которому оба мужчины по-прежнему доверяют. Однако, когда дело касается Меган, Кейт не готова забыть прошлое — она не хочет, чтобы та возвращалась в королевскую семью», — говорится в материале.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о состоянии больного раком Карла III

Состояние больного раком короля Великобритании Карла III ухудшилось из-за скандалов вокруг его младшего брата принца Эндрю, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем, сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров из дворца.

«Король совершенно измотан. Как раз когда он думает, что все решено, всплывает новое откровение. Это создает для него огромную нагрузку. Он изо всех сил старается сосредоточиться на выздоровлении и королевской службе, но постоянный стресс серьезно сказывается на его здоровье», — заявил источник.

По данным инсайдера, онкологическое заболевание сделало монарха слишком слабым физически, чтобы справиться с семейной проблемой.

«Король чувствует себя загнанным в угол — он не может просто отречься от своего брата, но поведение Эндрю продолжает бросать тень на все, что он пытается восстановить в монархии», — отметили авторы статьи.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления

Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят

Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем

Кейт Миддлтон
королевская семья
новости
Меган Маркл
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли как Трамп может повлиять на Зеленского
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Погода в Москве в понедельник, 27 октября: ждать ли ливней и похолодания
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.