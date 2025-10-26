Королевская семья Британии: последние новости, тайная встреча Меган и Кейт

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл реализует секретный план «Оттепель» для примирения с принцем и принцессой Уэльскими. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 26 октября?

Что известно о тайной встрече Меган и Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл стремятся воссоединить связи с королевской семьей и реализуют секретный план под названием «Проект „Оттепель“», сообщает RadarOnline. По его данным, герцогиня Сассекская в надежде на примирение поручила своей команде организовать тайную встречу с Кейт Миддлтон.

«Маркл поручила своей команде организовать встречу с Миддлтон в надежде, что воссоединение смягчит общественное мнение о паре и поможет проложить путь к их возвращению в Англию», — пишет источник.

Однако принц Уильям намерен помешать предполагаемой встрече по примирению, сообщают инсайдеры. Эксперты утверждают, что Уэльский заботится о чувствах своей супруги, которая мечтает о воссоединении братьев, но не готова простить обиды Меган Маркл.

«Она бы хотела, чтобы между братьями воцарился мир, но она также знает, что это должно произойти в соответствии с планами Уильяма. Она не будет настаивать, но она единственный человек, которому оба мужчины по-прежнему доверяют. Однако, когда дело касается Меган, Кейт не готова забыть прошлое — она не хочет, чтобы та возвращалась в королевскую семью», — говорится в материале.

Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о состоянии больного раком Карла III

Состояние больного раком короля Великобритании Карла III ухудшилось из-за скандалов вокруг его младшего брата принца Эндрю, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем, сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров из дворца.

«Король совершенно измотан. Как раз когда он думает, что все решено, всплывает новое откровение. Это создает для него огромную нагрузку. Он изо всех сил старается сосредоточиться на выздоровлении и королевской службе, но постоянный стресс серьезно сказывается на его здоровье», — заявил источник.

По данным инсайдера, онкологическое заболевание сделало монарха слишком слабым физически, чтобы справиться с семейной проблемой.

«Король чувствует себя загнанным в угол — он не может просто отречься от своего брата, но поведение Эндрю продолжает бросать тень на все, что он пытается восстановить в монархии», — отметили авторы статьи.

