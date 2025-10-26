Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления

Сегодня, 26 октября, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, для кого опасны геомагнитные удары?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 26 октября, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 77%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, небольшие геомагнитные возмущения возможны в течение всего дня.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях, тошноту. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 27 октября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Для кого опасны магнитные бури, что говорят врачи

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

