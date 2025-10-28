Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 01:49

«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней «приударить». Что известно о личной жизни артиста, к кому еще у него есть романтические чувства, за что «отменяют»?

На кого «положил глаз» Шаляпин

По словам Шаляпина, на девичнике Бузовой он подчеркнул, что восхищается ей не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

«Я с удовольствием! Только позовите. <…> Мне во всем Ольга нравится — и как женщина, и как певица, и как добрый человек», — сказал шоумен.

Кроме того, Шаляпин в подкасте на YouTube признался, что испытывает романтические чувства к 30-летней ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По словам музыканта, он бы терпел ее капризы, несмотря на разницу в возрасте.

«Мне кажется, это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел ее капризы», — сказал Шаляпин.

Певец добавил, что обычно его сложно впечатлить. Он также отметил, что видит вокруг много «пустышек из шоу-бизнеса». Однако, подчеркнул артист, у него к таким девушкам «ноль эмоций».

Что известно о трагедии на корпоративе

Трагический инцидент произошел на корпоративе с участием Шаляпина в элитном поселке на Рублевке. Во время концерта один из зрителей почувствовал себя плохо и скончался, приводит Telegram-канал Mash слова артиста.

Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Артист в эксклюзивном комментарии рассказал, что зритель упал примерно на 40-й минуте выступления, когда на сцену выносили торт. Мероприятие было немедленно остановлено. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть пожилого поклонника.

«Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — пояснил Шаляпин.

Для самого артиста этот концерт стал самым коротким выступлением за всю его карьеру. Трагическое событие омрачило праздник и оставило тяжелое впечатление у всех присутствующих.

Почему Шаляпина хотят «отменить»

Шаляпин столкнулся с волной критики в социальных сетях после неудачной шутки в адрес ребенка во время шоу «Дети против», сообщает Telegram-канал «Москва 24». Поводом стало высказывание артиста, которое некоторые пользователи сочли унизительным как для профессии грузчика, так и для самого мальчика.

Инцидент произошел после того, как один из юных участников программы спросил певца, работал ли он грузчиком. Шаляпин парировал, что оставил эту должность ребенку. Публикация данного фрагмента вызвала бурную реакцию в Сети, где многие расценили слова артиста как попытку принизить мальчика.

Певец, комментируя скандал вокруг его неудачной шутки, сказал, что ему не за что оправдываться. По словам артиста, его пригласили на юмористическое шоу, где «нужно было шутить». Музыкант отметил, что вел себя с детьми «максимально деликатно».

«Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему. <…> Я не вижу в этом никакого унижения, а юморить на эту тему считаю допустимым», — сказал певец.

Читайте также:

Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают

Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк

Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев

Прохор Шаляпин
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»
Стало известно, можно ли пользоваться общим имуществом при выходе из СНТ
«Невидимое для врага»: депутат о следующей разработке после «Буревестника»
Технолог рассказала, какие вещи нужно стирать в деликатном режиме
Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча
Главный «мясник» ВСУ слил секретные карты в TikTok: узнали подробности
Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки
«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин
Варшавер раскрыл правду о дорогих театральных билетах
Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Полиция установила личности погибших в ДТП под Екатеринбургом девочек
Мощное землетрясение произошло в Турции
Гороскоп на 28 октября: Льву избегать важных дел, Весам провести переговоры
Прохор Шаляпин похвастался новой покупкой за 9 млн рублей
Приметы 28 октября: Евфимий Осенний — предвестник зимы
Пистолет на свадьбе, тюрьма, усы Черчесова: как живет Кокорин
10 ежедневных привычек по-настоящему успешных людей
ПВО за три часа сбила почти 30 дронов над Россией
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.