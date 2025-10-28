«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней «приударить». Что известно о личной жизни артиста, к кому еще у него есть романтические чувства, за что «отменяют»?

На кого «положил глаз» Шаляпин

По словам Шаляпина, на девичнике Бузовой он подчеркнул, что восхищается ей не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

«Я с удовольствием! Только позовите. <…> Мне во всем Ольга нравится — и как женщина, и как певица, и как добрый человек», — сказал шоумен.

Кроме того, Шаляпин в подкасте на YouTube признался, что испытывает романтические чувства к 30-летней ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По словам музыканта, он бы терпел ее капризы, несмотря на разницу в возрасте.

«Мне кажется, это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел ее капризы», — сказал Шаляпин.

Певец добавил, что обычно его сложно впечатлить. Он также отметил, что видит вокруг много «пустышек из шоу-бизнеса». Однако, подчеркнул артист, у него к таким девушкам «ноль эмоций».

Что известно о трагедии на корпоративе

Трагический инцидент произошел на корпоративе с участием Шаляпина в элитном поселке на Рублевке. Во время концерта один из зрителей почувствовал себя плохо и скончался, приводит Telegram-канал Mash слова артиста.

Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Артист в эксклюзивном комментарии рассказал, что зритель упал примерно на 40-й минуте выступления, когда на сцену выносили торт. Мероприятие было немедленно остановлено. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть пожилого поклонника.

«Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — пояснил Шаляпин.

Для самого артиста этот концерт стал самым коротким выступлением за всю его карьеру. Трагическое событие омрачило праздник и оставило тяжелое впечатление у всех присутствующих.

Почему Шаляпина хотят «отменить»

Шаляпин столкнулся с волной критики в социальных сетях после неудачной шутки в адрес ребенка во время шоу «Дети против», сообщает Telegram-канал «Москва 24». Поводом стало высказывание артиста, которое некоторые пользователи сочли унизительным как для профессии грузчика, так и для самого мальчика.

Инцидент произошел после того, как один из юных участников программы спросил певца, работал ли он грузчиком. Шаляпин парировал, что оставил эту должность ребенку. Публикация данного фрагмента вызвала бурную реакцию в Сети, где многие расценили слова артиста как попытку принизить мальчика.

Певец, комментируя скандал вокруг его неудачной шутки, сказал, что ему не за что оправдываться. По словам артиста, его пригласили на юмористическое шоу, где «нужно было шутить». Музыкант отметил, что вел себя с детьми «максимально деликатно».

«Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему. <…> Я не вижу в этом никакого унижения, а юморить на эту тему считаю допустимым», — сказал певец.

Читайте также:

Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают

Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк

Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев