16 октября 2025 в 22:28

Корпоратив Прохора Шаляпина обернулся трагедией

Шаляпин сообщил, что у него на корпоративе из-за оторвавшегося тромба умер фанат

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трагический инцидент произошел на корпоративе с участием певца Прохора Шаляпина в элитном поселке на Рублевке. Во время концерта один из зрителей почувствовал себя плохо и скончался, приводит Telegram-канал Mash слова артиста.

Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Артист в эксклюзивном комментарии рассказал, что зритель упал примерно на 40-й минуте выступления, когда на сцену выносили торт. Мероприятие было немедленно остановлено. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть пожилого поклонника.

Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности, — пояснил Шаляпин.

Для самого артиста этот концерт стал самым коротким выступлением за всю его карьеру. Трагическое событие омрачило праздник и оставило тяжелое впечатление у всех присутствующих.

Ранее сообщалось, что в Москве во время спартакиады 40-летнего мужчину срочно госпитализировали из Академии спорта «Динамо». По данным источника, ему стало плохо на соревнованиях, спортсмен потерял сознание, у него наступила клиническая смерть. Пострадавшего экстренно увезли в одну из столичных больниц. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

