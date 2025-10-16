Корпоратив Прохора Шаляпина обернулся трагедией Шаляпин сообщил, что у него на корпоративе из-за оторвавшегося тромба умер фанат

Трагический инцидент произошел на корпоративе с участием певца Прохора Шаляпина в элитном поселке на Рублевке. Во время концерта один из зрителей почувствовал себя плохо и скончался, приводит Telegram-канал Mash слова артиста.

Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Артист в эксклюзивном комментарии рассказал, что зритель упал примерно на 40-й минуте выступления, когда на сцену выносили торт. Мероприятие было немедленно остановлено. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть пожилого поклонника.

Да, я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности, — пояснил Шаляпин.

Для самого артиста этот концерт стал самым коротким выступлением за всю его карьеру. Трагическое событие омрачило праздник и оставило тяжелое впечатление у всех присутствующих.

