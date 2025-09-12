Принц Гарри разочарован жизнью с герцогиней Сассекской Меган Маркл вне Великобритании, сообщило издание RadarOnline. Как отметил представитель герцога Сассекского, ему понравилось быть на родине, встречаться со старыми друзьями и коллегами, а также поддерживать важные для него благотворительные проекты.

Он расстроен. Все сложилось не так, как он хотел. Думаю, он отчаянно скучает по жизни здесь [в Британии] и хочет, чтобы его больше уважали, — приводятся в публикации слова британских источников.

По данным издания, в отличие от насыщенной жизни на родине, в Монтесито герцог коротает время за серфингом, в то время как его супруга сосредоточена на развитии своего бренда As Ever, часто принимая решения без участия мужа. Принц до сих пор мечтает о признании, которым пользуются его брат Уильям и принцесса Кейт, подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что британский принц прибыл на поезде в Киев. В ходе визита он встретится с премьером Украины Юлией Свириденко. Кроме того, принц вместе с представителями фонда Invictus Games планирует обсудить инициативы по реабилитации раненых военных.

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал данную новость в беседе с NEWS.ru, заявив, что герцогу следует доказать свою смелость, вступив в ряды ВСУ. По его словам, такой поступок стал бы единственным настоящим доказательством его поддержки Украины, а не дешевым пиаром на фоне продолжающегося конфликта.