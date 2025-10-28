Госдума приняла закон о призыве на службу круглый год

Во вторник, 28 октября, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет проводить призывные мероприятия круглый год. Инициатива изначально исходила от председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, передает пресс-служба парламента.

Призыв граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года, — сказано в сообщении.

Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий могут проходить в любой месяц. При этом сам призыв будет по-прежнему осуществляться два раза в год — весной и осенью.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказывал, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры. По его словам, сроки осеннего и весеннего призывов не изменятся.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснется призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.