Пловец Лифинцев раскрыл, как в сборной отреагировали на недопуск на ЧЕ

Неоднократный чемпион мира, российский пловец Мирон Лифинцев в разговоре с «КП Спорт» заявил, что многим в команде тяжело собраться после новостей о недопуске сборной на чемпионат Европы — 2025. Он отметил, что спортсмены продолжают в плановом режиме готовиться к внутренним стартам.

Многим тяжело собраться в тренировочном плане. Были мечты о чемпионате Европы, а он отменился. Но готовимся к внутренним стартам — чемпионат России, кубок Сальникова. Тренируемся все равно, план расписан, по нему и идем. Сейчас у нас день бобра, все одинаковое: завтрак, тренировка, зал, обед, сон, тренировка, ужин, сон. Ничего лишнего в этот распорядок не вмещается. У неопытных может съехать катушка, — сказал Лифинцев.

Сборную России не допустили на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря по «политическим причинам».