Пловец Лифинцев раскрыл, как в сборной отреагировали на недопуск на ЧЕ

Неоднократный чемпион мира, российский пловец Мирон Лифинцев в разговоре с «КП Спорт» заявил, что многим в команде тяжело собраться после новостей о недопуске сборной на чемпионат Европы — 2025. Он отметил, что спортсмены продолжают в плановом режиме готовиться к внутренним стартам.
Многим тяжело собраться в тренировочном плане. Были мечты о чемпионате Европы, а он отменился. Но готовимся к внутренним стартам — чемпионат России, кубок Сальникова. Тренируемся все равно, план расписан, по нему и идем. Сейчас у нас день бобра, все одинаковое: завтрак, тренировка, зал, обед, сон, тренировка, ужин, сон. Ничего лишнего в этот распорядок не вмещается. У неопытных может съехать катушка, — сказал Лифинцев.
Сборную России не допустили на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря по «политическим причинам».
Ранее министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев назвал недопуск россиян на ЧЕ нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Он добавил, что произошедшее является «очевидными двойными стандартами».