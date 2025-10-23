В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ Дегтярев: недопуск пловцов из РФ на ЧЕ в Польше — нарушение Олимпийской хартии

Решение о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы в Польше является нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии, заявил министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев. По его словам, которые NEWS.ru привели в пресс-службе Минспорта, произошедшее является «очевидными двойными стандартами».

ОКР направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии. В своем последнем решении исполком МОК четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности. В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это — очевидные двойные стандарты, — сказал Дегтярев.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона после того, как Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 октября впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.