В Кремле высказались о торговле с Индией и Китаем

Индии и КНР самим решать, покупать энергоносители у России или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва предлагает высококачественный товар по привлекательной цене.

Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Причиной стали новые санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний.

До этого сообщалось, что китайские государственные нефтяные компании прекратили закупки российской нефти после введения США санкций против двух крупнейших топливных компаний России. Речь идет о корпорациях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по имеющимся данным, воздерживаются от приобретения российского сырья как минимум на ближайшую перспективу.