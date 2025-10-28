Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:04

В Кремле высказались о торговле с Индией и Китаем

Песков: Индия и Китай сами решат, покупать у России энергоносители или нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индии и КНР самим решать, покупать энергоносители у России или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва предлагает высококачественный товар по привлекательной цене.

Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Причиной стали новые санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний.

До этого сообщалось, что китайские государственные нефтяные компании прекратили закупки российской нефти после введения США санкций против двух крупнейших топливных компаний России. Речь идет о корпорациях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по имеющимся данным, воздерживаются от приобретения российского сырья как минимум на ближайшую перспективу.

Россия
Индия
Китай
Дмитрий Песков
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

