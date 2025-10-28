Шойгу поручил срочно решить вопросы безопасности объектов в России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поручил срочно решить оставшиеся вопросы безопасности объектов в условиях специальной военной операции. Такие распоряжения были даны по итогам совещания по противодействию террористическим угрозам, передает ТАСС.

Мы рассмотрели весь комплекс вопросов, выявили узкие места, которые необходимо решать в срочном порядке. Естественно, все получили поручения по своим направлениям, — сказал он.

Шойгу уточнил, что совещание охватило вопросы защищенности различных элементов инфраструктуры от диверсионных атак. Особое внимание, по его словам, уделялось безопасности муниципальных, региональных, отраслевых, энергетических, транспортных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов на территории России. За документ единогласно проголосовал 401 депутат при отсутствии воздержавшихся и голосов против. Основанием для призыва станет указ президента РФ.