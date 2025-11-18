Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 08:10

Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела

Организатор покушения на Шойгу оказался замешан в другом резонансном деле

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Один из организаторов покушения на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Джалолиддин Шамсов, проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова в 2016 году, сообщил ТАСС со ссылкой на верховный суд Башкирии. Уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана выделили в отдельное производство в связи с розыском, говорится в материалах Верховного суда Башкирии.

Следствие предполагало, что мотивом убийства Купцова в 2016 году был денежный долг. Шамсов, по версии обвинения, был привлечен бывшей невесткой убитого, Ириной Купцовой, для разработки плана убийства и поиска исполнителей за вознаграждение в 1 млн рублей. В 2019 году организаторы и исполнители убийства получили длительные тюремные сроки, но Шамсов оставался в розыске.

В настоящее время Джалолиддин Шамсов находится на Украине и является предполагаемым куратором предотвращенного ФСБ теракта, в рамках которого на Троекуровском кладбище планировалось совершить взрыв у могилы близких Шойгу. В России он разыскивается как за убийство Купцова, так и за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что для покушения на Шойгу завербовали еще двоих наркозависимых россиян и одного выходца из Центральной Азии. По данным ФСБ, камеру злоумышленники замаскировали под вазу с цветами. Силовики изъяли у задержанных средства связи, а в мессенджерах обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб.

