28 октября 2025 в 14:51

Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера

Сыну актера Демчога Вильяму оставили в силе приговор за дропперство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Вадима Демчога Вильяму за дропперство. Молодой человек отсидит два года в колонии, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Шелупахин.

Мосгорсуд определил признать приговор суда первой инстанции законным, — сообщил адвокат.

По данным московской прокуратуры, 20-летний молодой человек выступил дроппером в мошеннической схеме, по которой на 1,8 млн рублей был обманут пенсионер. Введенный в заблуждение пожилой человек совершил несколько переводов на указанные счета. Один из них принадлежал Демчогу, который получил 490 тысяч рублей, обналичил и перевел другим участникам схемы.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Банк России поддержал предложение законодателей ввести два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех кредитных организациях суммарно. До этого обсуждалась идея ограничить число карт до 10, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

До этого зампред Банка России Ольга Полякова сообщала, что около 80 тысяч человек в месяц становятся дропперами, в том числе российские и иностранные граждане. В 2024 году, по данным регулятора, около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты — средства платежа, оформленные на подставных лиц или проданные мошенникам.

