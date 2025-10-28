Стало известно, чего ждет Россия от Трампа

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп не поддержит финансирование и поставку оружия на Украину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, Москва заинтересована в стабилизации ситуации и прекращении военной помощи Киеву, которая продлевает конфликт, передает ТАСС.

Мы очень надеемся, что действительно президент Трамп хочет устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия и денег в киевский режим для того, чтобы он не оставлял своих усилий быть инструментом европейцев в борьбе в [конфликте] против Российской Федерации, — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта на основе американской концепции. После детального обсуждения российская сторона выразила согласие с предложениями, однако прямого ответа от Вашингтона не последовало.