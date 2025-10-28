Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной Суд приговорил жителя Астрахани к 15 годам за передачу данных разведке Украины

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Астрахани Владимиру Савину, который проведет 15 лет в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС. Его признали виновным в передаче информации о ключевых объектах инфраструктуры на юге России украинской разведке.

Осужденный 16 ноября 2023 года решил установить связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Следствие установило, что Савин планировал поездку в соседнюю страну для обучения огневой и минно-взрывной подготовке с целью покушения на депутата Астраханской областной Думы. Он также собирал и передавал данные о морском торговом порте в Астрахани и строительстве подземного сооружения в Крыму.

В декабре 2023 года Савин отправил анкеты представителю разведки для вступления в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Задержание произошло на почте, когда он получал поддельное удостоверение личности гражданина Казахстана. В результате Савин получил наказание, которое включает два первых года в тюрьме.

Ранее в Москве задержали гражданку Украины, которая сотрудничала со спецслужбами родной страны и хранила взрывчатку. По решению суда женщину отправили под арест.