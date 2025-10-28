Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:00

Поклонская назвала главного преступника на Украине

Поклонская: Зеленский стал главным преступником, который убивает Украину

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский стал главным преступником, который уничтожает украинство, заявила NEWS.ru советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, глава государства кардинально изменился с момента своего избрания в 2019 году, когда он обещал мир и возвращение всех украинцев.

Если в 2019 году он выиграл, по сути, выборы тем, что нес такой посыл в общество, что нужно прекращать войну, что все украинцы для меня родные, будь то крымчане, будь то жители Донбасса, все родные украинцы, все дорогие, возвращайтесь, то сегодня Зеленский, наоборот, «топит» за то, чтобы уничтожить украинство. Я считаю, что главный преступник сейчас на Украине — это Зеленский, который продолжает убивать Украину, — заявила Поклонская.

Советник генпрокурора добавила, что тот Зеленский, который победил Порошенко и символизировал мир, сегодня взращивает радикализм, из-за которого «все началось в 2013 году».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2022 году отказал «умоляющему» о помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он признался, что сделал это из-за опасений вовлечения Альянса в прямой конфликт с Россией.

.

