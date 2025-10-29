Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных Юрист Айвар: Поклонской не удастся обвинить Мардана в раскрытии личных данных

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не сможет привлечь журналиста Сергея Мардана к ответственности за разглашение паспортных данных, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар. Она уточнила, что блогер извлек информацию из публичных документов.

На практике подобные иски редко удовлетворяются, если речь идет о публичных лицах и обсуждение связано с их служебной деятельностью. Таким образом, формально основание для обращения в суд есть, но вероятность привлечения журналиста к ответственности невелика, если информация почерпнута из судебного дела, не находящегося под грифом «для служебного пользования», и имела общественный интерес, — пояснила Айвар.

По ее словам, разглашение информации о смене имени публичного лица может быть признано нарушением закона о персональных данных, если данные получены не из открытых источников и не связаны с общественным интересом. Юрист напомнила, что имя, фамилия и другая информация, позволяющая идентифицировать человека, считается персональной по Федеральному закону.

Распространение таких данных без согласия субъекта формально является нарушением. Однако в данном случае есть существенные нюансы. Если журналист получил документ из открытых судебных материалов или от стороны процесса, то разглашение не будет противоправным, поскольку судебное заседание, как правило, является открытым, а решения и материалы не всегда содержат конфиденциальные сведения, — добавила Айвар.

Она отметила, что публичные личности имеют сниженные ожидания приватности. По словам юриста, Поклонская может подать иск о нарушении права на тайну частной жизни из-за публикации, однако для этого необходимо доказать, что информация ранее не была обнародована и журналист намеренно разгласил ее, не действуя в общественных интересах.

Ранее Поклонская заявила, что Мардан не осознает последствий, которые могут возникнуть из-за разглашения ее паспортных данных. По ее словам, эта информация была раскрыта в рамках очередного шоу с участием журналиста.