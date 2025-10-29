Советник главы Генпрокуратуры России Наталья Поклонская могла изменить свои персональные данные, взяв имя Радведа, написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Мардан. Данная информация содержится в материалах судебного дела, рассматриваемого Гагаринским районным судом Москвы. Мардан является ответчиком по иску о защите чести и достоинства.

Журналист выразил мнение, что бывший прокурор Крыма предприняла данный шаг для разрыва связей с христианской традицией. Она выбрала имя, по утверждению Мардана, заимствованное из персонажа компьютерной игры.

В комментарии NEWS.ru советник генпрокурора назвала свои персональные данные конфиденциальной информацией. Она подчеркнула, что разглашение этих сведений Сергеем Марданом представляет отдельную проблему, связанную с правом на безопасность и свободу вероисповедания. Поклонская указала, что законодательство гарантирует защиту личной жизни и приватности.

Ранее Поклонская публично заявила о прекращении исповедования христианства. Она указала, что ее профессиональный опыт в органах прокуратуры, личные убеждения и участие в языческих празднествах полностью соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

Советник генерального прокурора РФ до этого заявила, что персональные санкции со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов не оказали существенного влияния на ее жизнь. Она отметила, что даже до 2014 года редко выезжала за рубеж, всего дважды посетив Дубай и Москву по туристическим визам. Поклонская выразила несогласие с практикой введения ограничительных мер в отношении жителей Крыма, которые, по ее словам, реализовали свое право на самоопределение и безопасную жизнь.