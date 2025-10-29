Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:53

«Суть одна»: Поклонская высказалась о решении стать Радведой

Поклонская не подтвердила слухи о смене имени на Радведу

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что ее персональные данные являются личной информацией. Так она отреагировала на появившиеся в Сети сведения о якобы смене имени на Радведу.

Мои персональные данные — это личная информация. А товарищ [Сергей] Мардан, который [их] раскрыл, — это другая история. Две разные истории, но суть одна — безопасность человека и право на имя, свободу веры, <…>. Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе блогерам, его соблюдать, — подчеркнула Поклонская.

Ранее журналист Сергей Мардан сообщил, что Поклонская сменила имя на Радведу. В качестве доказательства он привел фотографию материалов судебного дела, рассматриваемого Гагаринским районным судом Москвы. В нем Поклонская фигурирует под другим именем. Подлинность фотографии официально не подтверждена.

До этого Поклонская заявила, что не исповедует христианство ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию. Она отметила, что уважает представителей разных религий, при этом ее удивляет реакция Русской православной церкви на ее поздравления с языческими праздниками.

