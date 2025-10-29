«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская назвала главного преступника на Украине. Она также объяснила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, почему не стала послом в Кабо-Верде, как санкции Запада повлияли на ее жизнь и готова ли вернуться в Крым на руководящую должность.

Поклонская — о смене генпрокурора, несостоявшейся карьере посла в Кабо-Верде и возвращении в Крым

— В чем сейчас заключается ваша работа?

— Советник генерального прокурора — это должность, которая подразумевает выполнение указаний и личных поручений генерального прокурора Российской Федерации, чем я и занимаюсь.

Она отличается от предыдущих мест работы — прокурора Республики Крым, депутата, дипломата — тем, что не предполагает такого широкого круга полномочий. Это исключительно личные поручения генпрокурора. Похвастаться чем-либо я не могу, потому что моя деятельность не связана с публичной работой.

— Месяц назад сменился глава ведомства. Эту должность занял Александр Гуцан после того, как Игорь Краснов перешел в Верховный суд. Ожидаете ли вы каких-либо изменений для себя и работы ведомства?

— Игорь Краснов — настоящий руководитель, с которым приятно и интересно работать. Александр Владимирович Гуцан для органов прокуратуры — это совсем свой, родной человек, он и есть часть прокуратуры.

Перемены всегда происходят. Это зависит не от смены руководства, а от вызовов времени. Я уверена, что перемены будут, убеждена, что они направлены на то, чтобы улучшить работу в целом органов российской прокуратуры.

— Вы были депутатом Госдумы в 2016–2021 годах. Не думаете ли о возвращении к парламентской деятельности?

— По поводу своих планов и желаний я не распространяюсь публично, потому что разные есть мысли. Если что-то изменится, то я об этом расскажу постфактум. Пока ничего не меняю в своей деятельности. Как будет дальше, не знаю.

— У вас был недолгий период работы послом в Кабо-Верде. Почему вы отказались поехать на острова у побережья Африки?

— Внесу ясность. Это был не мой личный отказ, а согласованная позиция. Я не могу отказаться от предложенной должности со стороны моего главного руководителя — нашего президента. Я не успела поработать послом, потому что так получилось. Я не боялась этой должности — хотела, готовилась, даже учила португальский язык. Очень сложный, особенно произношение.

Я уже представляла, фантазировала, как будет строиться моя профессиональная деятельность, что это будет совершенно другой функционал. Но в какой-то момент все переиграли — были приняты другие решения.

«Крым — мой дом, всегда буду его защищать»

— Вы недавно резко отреагировали на заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме. Вы не рассматриваете возможность возвращения на полуостров — поработать в органах власти республики и принять участие в выборах?

Полуостров Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полуостров Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Крым — это мой дом, моя родина, родная земля. Точно так же, как и Луганск, где я родилась. Я переехала в Крым в восьмилетнем возрасте. Я там выросла, там мои родители, мой дом, семья — вообще все. Вся моя жизнь связана непосредственно с Крымом. Что касается карьеры — вы намекаете на какую-то руководящую должность в Крыму?

Если будет решение со стороны главы государства, руководства, то я готова выполнять поставленную задачу. Однако у меня нет стремления вернуться в Крым на руководящую должность. Но я его никогда не оставлю и всегда буду защищать независимо от занимаемой должности.

Я буду реагировать на высказывания, в частности бывшего министра обороны Великобритании — интересного и очень странного человека (Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни и ударить ракетами Taurus по полуострову. Поклонская назвала эти слова геноцидом. — NEWS.ru).

— Против вас были введены санкции Евросоюза, США и других стран. Ка это влияет на вашу жизнь? На поездки, финансы, общение с коллегами из других государств?

— Учитывая все санкции и не только — различные статусы у людей из-за их гражданской позиции, — введенные против меня рестрикции — это такая мелочь. Для меня это определенный статус. Сегодня уже неприлично жить в нашем мире без статуса. Либо принимают санкции, либо вешают другие ярлыки.

Я совсем не изменилась. До 2014 года, даже когда я работала на Украине, была гражданкой этой страны, особо никуда не ездила. Два раза я выезжала за границу по туристической визе. Один раз — в Дубай, увидеть, что там творится, за пределами Украины. И в Москву, тоже по туристической визе, — посмотреть на Красную площадь и тому подобное. В моей жизни особо ничего не изменилось — я не разъезжала по европейским странам, Италиям, красот не видела. Хотелось бы, конечно, и, может быть, такое время придет. Но я не страдаю.

Считаю, что неправильно вводить персональные санкции за то, что мы, крымчане, защитили свое право на жизнь. Мы подпали под рестрикции европейских стран, которые себя пропагандируют в качестве основных защитников прав, свобод человека. Это лицемерно и подло.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Наоборот, мы всем показали, что возможен референдум, можно отстоять свое право на самоопределение, безопасное существование, жизнь и здоровье, на собственный язык в тех условиях, когда на Украине уже не было руководства после того, как свергли законную власть. Какой бы она ни была — коррупционной или суперкоррупционной, — ее сместили незаконным путем.

«Может быть, Зеленского подменили?»

— В 2019 году, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский, вы выражали ему симпатию и говорили, что он настроен на прекращение конфликта в Донбассе. С тех пор ваше отношение к нему изменилось?

— Прежде всего изменился сам Зеленский. Он выиграл, по сути, выборы за счет того, что нес такой посыл в общество: нужно прекращать войну, все украинцы для него родные, будь то крымчане или жители Донбасса: «Все родные украинцы, все дорогие, возвращайтесь. Русский язык — это ваше право разговаривать на родном языке».

Тот Зеленский символизировал мир, а Петр Порошенко — войну. Сегодня Зеленский, наоборот, выступает за то, чтобы уничтожить украинство. И взращивать тот самый радикализм, из-за которого все и началось в 2013 году. Тогда Украина стала совершенно другой, разделившись на правильных и неправильных украинцев.

Мое отношение к президенту страны изменилось. Я считаю, что сейчас главный преступник на Украине — это Зеленский, который продолжает ее убивать. Он это делает не просто так, не бесплатно.

— Вы сказали, что цель Зеленского — уничтожить украинство. То есть Украину?

— И украинство — то, что было украинством, когда я там жила. Я украинка, которая разговаривала на русском языке. До 2014 года это было нормально. Тогда страна не делилась на хороших и плохих украинцев, правильных и неправильных.

Теперь у них ввели языковые патрули, чтобы люди не разговаривали на русском. Сегодня украинство строится на одном критерии — ненависти к России. Но я не считаю, что раньше украинцы были неправильными, а сегодня правильные. Я украинка, которая любит Россию. Это моя Родина.

На Украине все изменилось. Владимир Александрович Зеленский очень сильно изменился. Может быть, его подменили? У него даже по сюжету фильма «Слуга народа» был Вася Голобородько, который ненастоящий. Так, может быть, Зеленский — тоже уже ненастоящий?

— Недавно президент Украины провел переговоры с Дональдом Трампом. До этого был разговор главы Белого дома с Владимиром Путиным. Вы верите в то, что удастся урегулировать конфликт в ближайшее время? Как будут развиваться отношения России и Украины?

— Я не делаю таких прогнозов. Честно говоря, не вижу никаких предпосылок для этого.

«России нужен закон о домашнем насилии»

— Вы говорили, что России нужен эффективный и непротиворечивый закон о домашнем насилии. Почему он до сих пор не принят, какие положения должны в нем быть?

— Я не знаю, почему закон не принят. Наверное, есть разные мнения и позиции. Люди боятся, что в их семьи будут внедряться агенты и разрушать их изнутри, забирать детей. С другой стороны — кому нужны их дети? Но люди сильно опасаются того, что будет внешнее влияние. Видимо, не без оснований, потому что просто так страх не появляется.

Есть мнение, что нужно брать пример с европейских стран. Там и традиция другая, и ценности не те, которые важны для российского человека. Поэтому возникает такая нестыковка.

Но закон должен быть. Я считаю, что проблема никуда не делась, она с каждым днем все больше усугубляется. Может быть, нужно начинать с воспитания уважения — у девочек к мальчикам, у женщины к мужчине. А у мальчиков и мужчин — к девочкам и женщинам.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глубоко в культуре должно быть, как ты относишься к противоположному полу. Но проблема насилия в семье уже существует. Женщина не может защитить свои права, ей некуда идти, особенно когда у нее маленький ребенок или беременность. Или муж пьет, безобразничает, избивает ее. Даже если она уйдет, то супруг будет приходить домой, потому что имеет право. Он же муж. Этот механизм нужно прорабатывать. Необходимо дать инструменты как правоохранительным органам, так и пострадавшим.

Мужчина также может стать жертвой насилия. В моей прокурорской практике были случаи, когда ко мне обращались несколько пострадавших. Это непростые люди, занимающие определенные должности. Такая проблема тоже есть, но в основном она касается женщин. Этот вопрос нельзя оставить в свободном плавании.

— В советское время в школе была «этика и психология семейной жизни». На Западе это приняло форму полового просвещения в учебных заведениях. Как нужно развивать культуру межполового общения на подростковом и школьном уровнях?

— Без крайностей. Например, первоклашкам секспросвет вообще не нужен. Хотя некоторые думают, в том числе и в других странах, что это очень важно.

Я считаю, что основная ответственность за ребенка и все просвещение лежит не на школах, а на родителях. Когда они приводят в этот мир нового человека, уже понимают: «Я за него в ответе. Не детский садик, не школа, не государство, а я смогу его воспитать?»

Такие щепетильные темы нужно обсуждать прежде всего в семье, дома. Это должны делать мамы, папы, бабушки и дедушки. С учетом тех традиций, которые важны и ценны для конкретной семьи и рода.

Школа и другие учебные заведения должны разъяснять такие вопросы научно с привлечением психологов, специалистов с более глубокими знаниями, у которых есть подход к детям. Нужно индивидуально подходить к каждой семье и выработать стандартные рекомендации, которые будут приемлемы для всех.

Дети должны быть грамотными. Не надо говорить, как в советские времена: «У нас секса нет, ничего нет, мы все вообще с другой планеты». Но во всем нужно проявлять благоразумие с учетом нашего коллективного сознания, отношения к этим вопросам. Необходимо решать эти вопросы в индивидуальном порядке, принимая во внимание личностные характеристики конкретной семьи, ребенка и родителей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Школа тренирует одинаковых цыплят»

— Вы критиковали систему школьного образования РФ. Говорили, что в ее рамках тренируют «одинаковых цыплят с клиповым мышлением». По вашему мнению, что нужно изменить в школьном образовании?

— Моя дочь окончила школу, учится в университете. Путь школьного образования, сейчас университетского — для меня тоже личный. Есть определенный опыт. Мне не нравится клиповое мышление, когда детей обучают быть послушными. Когда ребенку дают варианты ответов, и он должен выбрать из них верный. Либо наугад, либо нет — другого не дано. А как же поспорить, выкрутиться, включить обаяние, списать?

Наши дети приспосабливаются. Школа должна готовить ребенка к тому, что он покинет семью и окажется в другой среде, в которой ему придется бороться, чтобы победить и стать лидером. Либо он будет приспосабливаться и займет свою нишу.

Ребенок должен этому научиться в школе, прежде чем идти дальше, в нашу взрослую безумную жизнь. Ему нужно определиться, какие хочет получить знания в будущем, понять собственные таланты и желания, а не чужие, кем-то навязанные.

Если ребенок со всем соглашается и исключительно послушный — это одно. Но он должен уметь протестовать и сказать: «Я с этим не согласен, товарищ учитель, потому что у меня есть свое мнение. Мне в семье прабабушка, бабушка, дедушка рассказывали о таком-то событии в прошлом. Я хочу поделиться со всеми и доказать свою точку зрения». Учитель должен выслушать ребенка и его позицию.

Тогда ребенок вступит во взрослую жизнь со своим талантом, который нужно вложить в копилку нашего государства. Я считаю, что уникальные способности могут раскрываться только в такой среде, где ты можешь пойти вопреки, доказать что-то свое. Где ты покажешь, что есть не только добро и зло и в конкретной ситуации зло можно рассмотреть как добро.

Нужно расширять возможности для наших детей. Зубрить тесты, найти среди пяти ответов один или два правильных — меня это не впечатляет, даже грустно.

— На кого учится ваша дочь? Как она выбирала свое будущее?

— Она учится на многих направлениях. Основное — это юридический факультет. Я не хочу говорить, где именно. Конечно же, в России. Дочь проходит различные курсы, связанные с соцсетями, с женскими направлениями, — то, что ей нравится. Я очень этому рада. Она еще ищет себя. Что ей будет ближе, понравится, тем она и будет заниматься.

Наталья Поклонская на заседании Совета министров Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

— Кем вы себя видите в жизни? Вы прокурор, депутат, правозащитник или кто-то еще? Какая у вас цель на ближайший год?

— Я много чего хочу. Вижу я себя как человека, проживающего у себя на Родине, в России, который будет приносить пользу стране и своей земле.

