21 октября 2025 в 12:06

Генпрокурор России занял важный международный пост

Гуцан возглавил Координационный совет генпрокуроров стран СНГ

Александр Гуцан Александр Гуцан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан единогласно избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение приняли участники организации на 35-м заседании в Душанбе, передает ТАСС.

Исполнительный секретарь организации Юрий Жданов официально подтвердил вступление в силу всех решений. В своем выступлении он отдельно отметил избрание Гуцана на руководящую должность.

Таким образом, все решения 35-го заседания Координационного совета вступили в силу, в том числе об избрании председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича, — сказал он.

Участники встречи также определились с местом проведения следующего заседания совета. Эта встреча запланирована на территории Российской Федерации в соответствии с принятым решением. Генпрокурор Таджикистана Хабибулло Вохидзода, председательствовавший на заседании, подчеркнул важность предстоящей работы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. 24 сентября его освободили от занимаемой должности полпреда российского лидера в СЗФО.

Россия
генпрокуроры
СНГ
Александр Гуцан
