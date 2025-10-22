Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:55

Путин назначил нового посла России в Лаосе

Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жесткого новым послом страны в Лаосе, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Прежде дипломат был заместителем директора Третьего департамента Азии МИД РФ.

Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике, — говорится в указе.

Ранее президент назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии. До этого дипломат был постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

В начале октября Путин подписал указ о назначении Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Прежде он занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

В конце сентября Игорь Руденя был назначен Путиным полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу. До этого президент РФ подписал документ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны.

Россия
Владимир Путин
назначения
послы
Лаос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.