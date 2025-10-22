Путин назначил нового посла России в Лаосе Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жесткого новым послом страны в Лаосе, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Прежде дипломат был заместителем директора Третьего департамента Азии МИД РФ.

Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике, — говорится в указе.

Ранее президент назначил Андрея Грозова новым послом России в Австрии. До этого дипломат был постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

В начале октября Путин подписал указ о назначении Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Прежде он занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

В конце сентября Игорь Руденя был назначен Путиным полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу. До этого президент РФ подписал документ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны.