Президент Франции Эммануэль Макрон грозит отправкой войск на Украину, чтобы компенсировать собственные провалы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии NEWS.ru. Депутат назвал главу республики политической пустышкой, которая пытается самоутвердиться.

У него же провал по всем фронтам. <…> Ему надо хоть где-то выпендриться, показать, что он еще имеет что-то за душой, что он все-таки президент чего-то. Поэтому он несет вот эту ерунду про легионеров, — подчеркнул Картаполов.

Парламентарий отметил, что ждать от Макрона других решений не стоит. По его словам, французское общество уже осознало провал его политики и готово к смене власти.

Французы это уже сами понимают. Это не первая попытка импичмента. Они давно об этом говорят. Если он дотянет до 2027 года, это будет большое чудо, — заключил Картаполов.

Ранее в СВР сообщили, что Генштаб Вооруженных сил Франции готов развернуть на Украине до 2 тыс. военных. По данным службы, Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».