Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:46

Стало известно, что делали девочки перед смертельным ДТП в Ревде

Руководитель Асоцкая сообщила, что перед ДТП в Ревде девочки пошли в магазин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погибшие в ДТП в Ревде девочки пошли купить в магазине вкусности в вечер трагедии, сообщила РИА Новости руководитель танцевального коллектива «Rадуга» Мария Асоцкая. По ее словам, воспитанницы были трудолюбивыми и никогда не унывали, в них было много энергии.

Наверное, я так предполагаю, что они могли репетировать танец. Они пошли за вкусняшками в магазин, я часто их видела на том перекрестке, они живут на этой улице, — поделилась Асоцкая.

Руководитель вспомнила, как в минувшую пятницу было последнее занятие с детьми перед каникулами. Мать девочек Асоцкая назвала прекрасной, а самих воспитанниц — солнечными. Одна из них три года ходила в коллектив. Все они росли яркими звездами, их часто хвалили на фестивалях. Младшей должно было исполниться семь лет 12 ноября, средней — девять, а пострадавшей в ДТП старшей девочке будет 11.

Ранее стало известно, что смертельная авария произошла в Ревде Свердловской области 27 октября. Местные жители несли свечи, цветы и игрушки к стихийному мемориалу у места трагедии. 37-летний водитель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, сбил трех девочек на тротуаре.

ДТП
девочки
танцы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.