Стало известно, что делали девочки перед смертельным ДТП в Ревде Руководитель Асоцкая сообщила, что перед ДТП в Ревде девочки пошли в магазин

Погибшие в ДТП в Ревде девочки пошли купить в магазине вкусности в вечер трагедии, сообщила РИА Новости руководитель танцевального коллектива «Rадуга» Мария Асоцкая. По ее словам, воспитанницы были трудолюбивыми и никогда не унывали, в них было много энергии.

Наверное, я так предполагаю, что они могли репетировать танец. Они пошли за вкусняшками в магазин, я часто их видела на том перекрестке, они живут на этой улице, — поделилась Асоцкая.

Руководитель вспомнила, как в минувшую пятницу было последнее занятие с детьми перед каникулами. Мать девочек Асоцкая назвала прекрасной, а самих воспитанниц — солнечными. Одна из них три года ходила в коллектив. Все они росли яркими звездами, их часто хвалили на фестивалях. Младшей должно было исполниться семь лет 12 ноября, средней — девять, а пострадавшей в ДТП старшей девочке будет 11.

Ранее стало известно, что смертельная авария произошла в Ревде Свердловской области 27 октября. Местные жители несли свечи, цветы и игрушки к стихийному мемориалу у места трагедии. 37-летний водитель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, сбил трех девочек на тротуаре.