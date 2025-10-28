Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:08

Лавров указал на необычную реакцию в мире на испытания «Буревестника»

Лавров: по дипканалам не поступало реакций на испытание ракеты «Буревестник»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России не поступало каких-либо откликов по дипломатическим каналам на недавние испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Дипломат охарактеризовал мировую реакцию словами «все притихли». Трансляция его выступления велась на сайте МИД РФ.

По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли, — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым констатировал завершение испытаний «Буревестника». Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов.

Позже президент США Дональд Трамп ответил на сообщения об успешных испытаниях «Буревестника», отметив, что у берегов России находится американская ядерная подлодка. По его мнению, Соединенным Штатам не нужно разрабатывать аналогичное оружие, так как у них есть другие преимущества.

Россия
Сергей Лавров
вооружения
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Руку протягиваем»: Лукашенко раскритиковал Запад за отношение к Минску
Российские войска сорвали две попытки прорыва ВСУ под Харьковом
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.