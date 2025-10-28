Лавров указал на необычную реакцию в мире на испытания «Буревестника»

России не поступало каких-либо откликов по дипломатическим каналам на недавние испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Дипломат охарактеризовал мировую реакцию словами «все притихли». Трансляция его выступления велась на сайте МИД РФ.

По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли, — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым констатировал завершение испытаний «Буревестника». Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов.

Позже президент США Дональд Трамп ответил на сообщения об успешных испытаниях «Буревестника», отметив, что у берегов России находится американская ядерная подлодка. По его мнению, Соединенным Штатам не нужно разрабатывать аналогичное оружие, так как у них есть другие преимущества.