Раскрыто, как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошенникам Юрист Карабанов: пожилым надо оформить запрет на сделки без личного присутствия

Чтобы уберечь пожилых людей от продажи жилья мошенникам, прежде всего стоит установить запрет на сделки без личного присутствия, заявил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, также стоит убедить пенсионеров передать пароли от «Госуслуг», электронной почты и других сервисов, чтобы близкие могли отслеживать «юридически значимые факты».

Стоит в МФЦ подать заявление, что все сделки с недвижимостью нужно совершать только при личном присутствии. Еще неплохо бы ⁠передать пароль от своего личного аккаунта на «Госуслугах», электронной почты своим доверенным родственникам, чтобы они отслеживали юридически значимые факты, — сказал Карабанов.

Также, по его словам, следует объяснить пожилым людям, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров телефона. Адвокат также предложил установить на смартфон пенсионерам программу, которая записывает все телефонные разговоры, а также приложение «Радар», чтобы близкие всегда знали, где те находятся.

Карабанов также предложил в качестве крайних мер оснастить квартиру пожилого человека камерами, которые бы фиксировали контакты с другими людьми, а также датчиками, которые бы оповещали родственников об открывании входной двери.

Ранее адвокат Мария Меренкова сообщила, что в России участились случаи, когда пожилые люди через суд признают недействительными сделки по продаже своего жилья. В качестве оснований они предоставляют справки о недееспособности или заявляют о мошеннических схемах со стороны покупателей. Как рассказала правозащитница, не всегда удается доказать, что продавец был в адекватном состоянии в момент сделки.