Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:46

Раскрыто, как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошенникам

Юрист Карабанов: пожилым надо оформить запрет на сделки без личного присутствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы уберечь пожилых людей от продажи жилья мошенникам, прежде всего стоит установить запрет на сделки без личного присутствия, заявил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, также стоит убедить пенсионеров передать пароли от «Госуслуг», электронной почты и других сервисов, чтобы близкие могли отслеживать «юридически значимые факты».

Стоит в МФЦ подать заявление, что все сделки с недвижимостью нужно совершать только при личном присутствии. Еще неплохо бы ⁠передать пароль от своего личного аккаунта на «Госуслугах», электронной почты своим доверенным родственникам, чтобы они отслеживали юридически значимые факты, — сказал Карабанов.

Также, по его словам, следует объяснить пожилым людям, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров телефона. Адвокат также предложил установить на смартфон пенсионерам программу, которая записывает все телефонные разговоры, а также приложение «Радар», чтобы близкие всегда знали, где те находятся.

Карабанов также предложил в качестве крайних мер оснастить квартиру пожилого человека камерами, которые бы фиксировали контакты с другими людьми, а также датчиками, которые бы оповещали родственников об открывании входной двери.

Ранее адвокат Мария Меренкова сообщила, что в России участились случаи, когда пожилые люди через суд признают недействительными сделки по продаже своего жилья. В качестве оснований они предоставляют справки о недееспособности или заявляют о мошеннических схемах со стороны покупателей. Как рассказала правозащитница, не всегда удается доказать, что продавец был в адекватном состоянии в момент сделки.

пожилые люди
пенсионеры
мошенники
сделки
МФЦ
советы
жилье
квартиры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.